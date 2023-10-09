السعودية | تحذيرات من أمطار وسيول بعدة مناطق حتى الجمعة المقبلة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

نوهت المديرية العامة للدفاع المدني لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة ابتداءً من اليوم (الإثنين) وحتى الجمعة المقبلة، داعية لأخذ الحيطة والحذر والبقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها.

وتوقعت المديرية، أن تتأثر منطقة مكة المكرمة بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي لجريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات، ومناطق عسير وجازان والباحة.

ونوهت بوجود توقعات بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة، تشمل العاصمة المقدسة والجموم والكامل، ومناطق المدينة المنورة والحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل.

في ذات السياق، أهاب مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة بالجميع أخذ الحيطة والحذر، وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه؛ نظرًا لتعرض معظم محافظات المنطقة لأمطار رعدية.