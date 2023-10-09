السعودية | نصائح هامة قبل استخدام جهاز “الماموجرام”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء بعدة احتياطات قبل استخدام جهاز “الماموجرام”، والذي يستخدم للكشف عن سرطان الثدي باستخدام موجات سينية (x_ray) منخفضة الطاقة.

ولفتت الهيئة لضرورة خلو الجسم من بعض مزيلات العرق المحتوية على جزيئات الألومنيوم قبل استخدام الجهاز؛ كونها يمكن أن تؤثر على نتائج الفحص.

ودعت إلى تجنب إجراء الفحص للمرضع لوجود الحليب في أنسجة الثدي والذي قد يصعب التشخيص، موصية بعدم عمل الفحص لمن هم أقل من 40 عاماً بسبب كثافة أنسجة الثدي التي تعيق دقة التشخيص.