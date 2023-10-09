إسرائيل تطلب من واشنطن صواريخ للقبة الحديدية وذخائر ومعلومات استخبارية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 أكتوبر 2023, 5:24 صباحاً

أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلاً عن مصادر أن مسؤولين إسرائيليين طلبوا من واشنطن تزويدهم بصواريخ اعتراضية لمنظومة "القبة الحديدية"، وذخائر أخرى، والتعاون في جمع المعلومات الاستخبارية. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على هذه القضية: "قدم المسؤولون الإسرائيليون عدة طلبات محددة إلى واشنطن. بما في ذلك إعادة تجديد ترسانة صواريخ "القبة الحديدية" الاعتراضية، والقنابل ذات القطر الصغير، وذخيرة المدافع الرشاشة، وزيادة التعاون في مجال تبادل المعلومات الاستخبارية المتعلقة بالنشاط العسكري المحتمل في جنوب لبنان". وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في وقت سابق، أن واشنطن تدرس الطلبات الإسرائيلية للحصول على مساعدات عسكرية إضافية لتنفيذ عملية في قطاع غزة. وصرّح البيت الأبيض، في وقت سابق، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمر بتقديم مساعدات إضافية لإسرائيل على خلفية الهجوم الذي شنّته حركة "حماس" الفلسطينية.

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