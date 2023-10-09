انت الان تتابع 74 ألف فلسطيني نزحوا إلى مدارس الأونروا في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 أكتوبر 2023, 5:27 صباحاً

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا": إن ما يقرب من 74 ألف فلسطيني نزحوا إلى 64 مدرسة ومأوى تابع لها في قطاع غزة. وأضافت الوكالة في بيان صدر عنها، أن من المرجح أن تزداد الأعداد مع استمرار القصف العنيف والغارات الجوية بما في ذلك على المناطق المدنية. وأشار البيان إلى أن مدرسة تابعة للأونروا تؤوي عائلات نازحة في قطاع غزة تعرضت للقصف المباشر، ولحقت أضرار جسيمة بالمدرسة، التي تؤوي أكثر من 225 شخصًا. وأوضح أن فِرَق الأونروا تقوم بتزويد العائلات بالمأوى والمياه النظيفة، ويجري إعداد الإمدادات لتسليمها إلى الأسر، ويشمل ذلك المواد الغذائية ومستلزمات النظافة ومواد التنظيف. وطالبت الأونروا بحماية المدنيين في جميع الأوقات، والتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار؛ مشددة على ضرورة تجنيب المدارس وغيرها من البنى التحتية المدنية الهجوم دائمًا؛ بما في ذلك تلك التي تؤوي الأسر النازحة.

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