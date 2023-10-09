انت الان تتابع "حماس": المساعدة العسكرية الأمريكية لإسرائيل "مشاركة فعلية في العدوان" على الفلسطينيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

اعتبرت حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، مساء الأحد، أن إعلان الولايات المتحدة تقديم مساعدة عسكرية إضافية الى إسرائيل يمثل "مشاركة فعلية في العدوان" على الفلسطينيين.

وقال حازم قاسم؛ المتحدث باسم الحركة، في بيان، إن "اعلان الولايات المتحدة استقدام حاملة طائرات للمنطقة لدعم الاحتلال في عدوانه على شعبنا، هو مشاركة فعلية في العدوان على شعبنا، ومحاولة لترميم معنويات جيش الاحتلال المنهارة بعد هجوم كتائب القسّام".

وأكّد أن "هذه التحركات لا تُخيف شعبنا ولا مقاومته التي ستواصل دفاعها عن شعبنا ومقدّساتنا في معركة (طوفان الأقصى)".

يأتي ذلك بعدما أمر الرئيس الأميركي جو بايدن، بـ"دعم إضافي" لإسرائيل إثر هجمات حركة حماس، وفق ما أعلن البيت الأبيض الأحد، مشيراً إلى أن بايدن أبلغ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن مساعدة عسكرية أميركية إضافية في طريقها الى اسرائيل.

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، في بيان إن "حكومة الولايات المتحدة ستزوّد قوات الدفاع الإسرائيلية -بسرعة- معدات وموارد إضافية، بينها ذخائر".

وأضاف، أنه وجّه حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد" والسفن الحربية المرافقة لها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، وأن واشنطن تعمل على تعزيز أسراب الطائرات المقاتلة في المنطقة.

وأعرب برنامج الأغذية العالمي، الأحد، عن "قلقه العميق" إزاء صعوبات الوصول إلى السلع الغذائية الأساسية في المناطق المتضررة من النزاع بين إسرائيل وحركة حماس، وخصوصاً في قطاع غزة.

وقال برنامج الأغذية العالمي، ومقره روما، في بيان، إنه "يشعر بقلق عميق إزاء التدهور السريع للوضع في إسرائيل ودولة فلسطين وتأثير هذا النزاع على السكان".