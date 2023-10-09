"الغذاء والدواء" تنصح بهذه الأمور قبل استخدام جهاز "الماموجرام"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 أكتوبر 2023, 5:41 صباحاً

نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء بعدة احتياطاتٍ قبل استخدام جهاز "الماموجرام"، الذي يستخدم للكشف عن سرطان الثدي باستخدام موجات سينية (x_ray) منخفضة الطاقة. ولفتت الهيئة لضرورة خلو الجسم من بعض مزيلات العرق المحتوية على جزيئات الألومنيوم قبل استخدام الجهاز؛ كونها يمكن أن تؤثر في نتائج الفحص. ودعت إلى تجنُّب إجراء الفحص للمرضع لوجود الحليب في أنسجة الثدي، والذي قد يصعّب التشخيص، موصية بعدم عمل الفحص لمَن هم أقل من 40 عاماً بسبب كثافة أنسجة الثدي التي تعيق دقة التشخيص.

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