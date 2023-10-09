انت الان تتابع ضحايا العدوان الإسرائيلي.. مقتل 436 فلسطينياً وإصابة 2271 بجروح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 أكتوبر 2023, 5:44 صباحاً

في تحديثٍ لحصيلة القتلى والجرحى منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مقتل 436 فلسطينياً وإصابة 2271 بجروح متنوعة. وقالت الوزارة، في بيان، إن إجمالي إحصائية ضحايا العدوان الإسرائيلي لليوم الثالث على قطاع غزة، هي كالتالي: استشهاد 436 مواطناً؛ منهم 91 طفلاً و61 سيدة، وإصابة 2271 مواطناً آخر بجروح مختلفة؛ منهم 244 طفلاً و151 سيدة".

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