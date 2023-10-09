انت الان تتابع ارتفاع أسعار الذهب بحوالى 1% في التعاملات الفورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 أكتوبر 2023, 5:46 صباحاً

ارتفعت أسعار الذهب في تداولات الاثنين بحوالى 1% مع تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل استعداد الأسواق للرياح المعاكسة والتقلبات الناجمة عن الهجوم في غزة. وصعدت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 1.02% أو 18.8 دولار عند 1864 دولارًا للأوقية، في تمام الساعة 08:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بحوالى 1.01% أو 18.56 دولارًا عند 1851.57 دولارًا. كما ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنسبة 1.09% عند 21.96 دولارًا للأوقية، وصعد السعر الفوري للبلاتين 0.69% عند 887.63 دولارًا. وارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.28% إلى 106.34 نقاط.

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