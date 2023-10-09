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نجران.. حضور لافت في مهرجان مزاد الإبل

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واس - نجران 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - شهد مهرجان مزاد الإبل بمنطقة نجران في يومه الثالث والمقامة فعالياته شرق منطقة حمى الثقافية، حضورًا لافتًا من ملاك الإبل والزوار من داخل وخارج المملكة.

وأوضح العديد من ملاك الإبل، أن هذا المزاد يُعد فرصة سانحة لهم لعرض إنتاجهم من الإبل، كما يُعد حراكًا اقتصاديًا، إذ يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة، مقدمين شكرهم للجنة المنظمة والقطاعات الأمنية على حسن التنظيم.

فعاليات وبرامج ثقافية وترفيهية

فيما عبر عدد من الزوار عن سعادتهم بما شاهدوه من فعاليات وبرامج ثقافية وترفيهية، وعروض ومسيرات الإبل، والمزادات التي يجري بشكل يومي، مشيرين إلى أن هذا المهرجان هو تجسيد وتعزيز للموروث الشعبي.

ويضم المهرجان العديد من المواقع منها ركن للقهوة للسعودية والأكلات الشعبية، ومعارض الجهات الحكومية، وموقع لعربات الأطعمة تقدم خدماتها للزوار، وسوق للأسر المنتجة تعرض فيه منتجاتها طيلة أيام المزاد، وسوق للأعلاف.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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