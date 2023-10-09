شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة بأستراليا تحذر المواطنين من سوء الطقس وحرائق الغابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناشدت سفارة المملكة في أستراليا، المواطنين المقيمين باتخاذ أقصى درجات الحيطة خلال الفترة القادمة واتباع الإرشادات الصادرة من السلطات المختصة، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "نظراً للأحوال الجوية في فصل الصيف في أستراليا والمرتبطة عادة بظروف مناخية مثل حرائق الغابات. تأمل السفارة من جميع المواطنين اتخاذ أقصى درجات الحيطة خلال الفترة القادمة واتباع الإرشادات الصادرة من السلطات المختصة. وفي الحالات الطارئة يرجى الاتصال على هاتف الطوارئ 0432257277".

أخبار متعلقة اليابان: تسجيل موجات تسونامي محدودة بالقرب من طوكيو نجران.. حضور لافت في مهرجان مزاد الإبل

واتسع مؤخرًا نطاق حريق غابات في أستراليا، وحثت السلطات السكان على إخلاء منازلهم في بعض المناطق بعدما أججت موجة حارة الحرائق المشتعلة.

ووفقًا لسلطات الإطفاء بولاية فيكتوريا، والتي نشرت حوالي 650 رجل إطفاء، فقد اشتعلت النيران في حوالي 17 ألف 66 ميلا مربعًا، الثلاثاء الماضي، في الجزء الشرقي من منطقة جيبسلاند بولاية فكتوريا بعدما ساهمت الرياح القوية في انتشار النيران أثناء الليل.