انت الان تتابع قرار مرتقب في توقعات.. كم سيكون عدد الأجانب في كل فريق بدوري "روشن"؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 أكتوبر 2023, 7:36 صباحاً

كشفت تقارير إعلامية عن اقتراب صدور قرار جديد بشأن زيادة عدد اللاعبين الأجانب في دوري روشن السعودي للمحترفين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وقال الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، عبر برنامج "دورينا غير": سيصدر قريبًا قرار بتواجد 13 أو 14 لاعبًا أجنبيًّا لكل فريق، واختيار 8 منهم فقط للنزول واللعب بأرضية الملعب. وكان رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، قد صرّح في وقت سابق بأنهم يدرسون بشكل مفصل زيادة عدد اللاعبين الأجانب المتواجدين في فِرَق دوري روشن السعودي للمحترفين خلال الفترة المقبلة. وأضاف "المسحل" سابقًا، أن هناك دراسة لزيادة عدد اللاعبين إلى 9 أجانب أو 10؛ بينما يوجد حاليًا في قائمة كل فريق بالدوري السعودي 8 لاعبين أجانب.

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