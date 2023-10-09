انت الان تتابع سحب ممطرة بمناطق عدة.. أبرز الظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة يبرزها الأرصاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 أكتوبر 2023, 7:37 صباحاً

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة اليوم الإثنين ولمدة 24 ساعة. وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد شدة حرارة الطقس على مكة المكرّمة، والفرصة مهيَّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كذلك أجزاء من مناطق: تبوك والجوف والحدود الشمالية. وأضاف المركز أن الحالة تشمل رياحاً سطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض وحائل. وأوضح أن درجة الحرارة العظمى اليوم 45 مئوية بمكة المكرّمة، فيما تسجّل السودة أقل درجة حرارة 11 مئوية، وأعلى نسبة رطوبة بجدة وجازان والقنفذة 85%.

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