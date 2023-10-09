انت الان تتابع شاهد.. الإسعاف الجوي ينقذ مصاباً بأزمة قلبية في جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 أكتوبر 2023, 7:40 صباحاً

قالت هيئة الهلال الأحمر السعودي، إن الإسعاف الجوي بمنطقة جازان نجح في إنقاذ مصاب بأزمة قلبية بمحافظة بيش. وأوضحت الهيئة أن الإسعاف الجوي نقل المريض من محافظة بيش، إلى معمل القسطرة القلبية بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بمدينة جازان. وأشارت إلى أن ما قام به الإسعاف الجوي يأتي حفاظاً على الأرواح وتفعيلاً لمسار الجلطات القلبية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الإسعاف الجوي ينقذ مصاباً بأزمة قلبية في جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.