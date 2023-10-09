أكثر من 7.2 مليون.. إجمالي حركة عبور المركبات على طرق المملكة خلال أسبوع

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 أكتوبر 2023, 7:47 صباحاً

كشفت الهيئة العامة للطرق، عن إجمالي حركة عبور المركبات على الـطـرق خلال الأسبـوع الماضي، التي بلغت 7.2 مليون مركبة. وتصدّرت طرق منطقة مكة المكرّمة بأكثر من 2.3 مليون مركبة، تليها طرق الرياض بأكثر من 1.3 مليون، ثم المنطقة الشرقية 1.1 مليون مركبة. وحلت طرق المدينة المنوّرة في المرتبة الرابعة بإجمالي 554 ألف مركبة، ثم القصيم 447 ألفاً، وعسير 283 ألفاً، وتبوك 237 ألف مركبة. وأوضحت هيئة الطرق في إنفوجرافيك على حسابها في "إكس"- تويتر سابقاً- أن إجمالي حركة عبور المركبات على طرق حائل تخطى 234 ألفاً، والجوف 176 ألفاً ونجران 152 ألفاً ثم الحدود الشمالية 119 ألفاً وجازان 116 ألفاً وأخيراً الباحة 112 ألف مركبة.

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