انت الان تتابع لتطوير وتمكين الطاقات الوطنية الشابة.. "زين السعودية" تُوَقع مذكرة تفاهم مع "جامعة الفيصل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت "زين السعودية" عن توقيع مذكرة تفاهم مع "جامعة الفيصل"؛ بهدف تعزيز التعاون التنموي المشترك وتبادل الفرص والخبرات لتطوير وتمكين الطاقات الوطنية الشابة في قطاع التقنية؛ للمساهمة في رحلة التحول الرقمي على مستوى المملكة. وبموجب هذه المذكرة ستقدم "زين السعودية" لطالبات وطلاب "جامعة الفيصل" برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات، وأيضًا تدريبًا للطلاب ممن هم على وشك التخرج أو حديثي التخرج وتطوير مهاراتهم لإعدادهم لسوق العمل بكل كفاءة.

وتعليقًا على مذكرة التفاهم، أشارت صاحبة السمو الملكي الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري آل سعود نائبة رئيس "جامعة الفيصل" للعلاقات الخارجية والتنمية، إلى أهمية إعداد طلاب وخريجي الجامعة للحياة العملية والتطبيقية بالشكل الصحيح، بعد حصولهم على الدراسات النظرية. وأشارت إلى أن مذكرة التفاهم مع "زين السعودية" تُشَكل أهمية كبرى في هذا المجال، وتندرج في إطار الجهود التي تقوم بها "جامعة الفيصل" لمواءمة برامجها مع سوق العمل وتخريج نخبة من الكفاءات والقدرات الطموحة -لا سيما الطالبات- عن طريق دمجهم في قطاع التقنية وتمكينهم لمواكبة سياسات وبرامج التنمية الاقتصادية في المملكة تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.

بدورها، قالت نائبة الرئيس للموارد البشرية في "زين السعودية" الأستاذة لولوة بنت سعد النويصر: "نسعد بالشراكة مع جامعة الفيصل، والتي تأتي امتدادًا لاستراتيجيتنا الحاضنة للمواهب والقدرات الوطنية، والهادفة إلى تأهيل شابات وشباب المملكة مهنيًّا، وتمكينهم من الاستفادة من فرص العمل المتوفرة؛ وهذا ما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لبرنامج تنمية القدرات البشرية، إحدى برامج رؤية السعودية 2030، المتمثلة في تأهيل وتطوير القدرات البشرية، وصقل المهارات ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال".