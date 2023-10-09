شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة على جازان وخفيفة بالباحة ورياح شديدة على تبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وصواعق رعدية، وتدنٍ في مدى الرؤية الافقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، على محافظات, الحرث والريث والداير والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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وأصدر المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، تنبيهًا من هبوب رياح شديدة على المحافظات الساحلية بمنطقة تبوك، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها 40 - 49 كم / ساعة، وارتفاعًا في الأمواج.

وبيَّن المركز أن الحالة التي تشمل محافظات البدع، وحقل، وضباء، ونيوم شرما، تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

أمطار خفيفة بالباحة

وفي منطقة الباحة نبَّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية, وصواعق رعدية على مدينة الباحة، ومحافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والمخواة, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها. وبيَّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

ونبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة، مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على الخرخير، ومحافظة شرورة.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.