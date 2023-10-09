تعرف على موعد مباراة مصر وزامبيا والقنوات الناقلة

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محمد الفلاح - يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة منتخب زامبيا الأول لكرة القدم في المباراة الودية التي ستجمع بينهما خلال فترة التوقف الدولي وذلك استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

ويدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم معسكر تدريبي بدولة الإمارات خلال الفترة من 9 إلى 17 أكتوبر الجاري حيث يشارك في مباراتان وديتان أمام منتخب زامبيا الأول لكرة القدم ومنتخب الجزائر الأول الكروي يومي 12 و16 من شهر أكتوبر على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

موعد مباراة مصر وزامبيا

وتقام مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام منتخب زامبيا الأول الكروي يوم الخميس المقبل 12 أكتوبر في تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والثامنة مساءا بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة مصر وزامبيا



ومن المقرر أن تنقل مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم ضد منتخب زامبيا الأول الكروي علي شبكة أون تايم سبورت عبر قناتها الأولي في المباراة المقرر إقامتها علي ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.

قائمة منتخب مصر

وأعلن البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، قائمة اللاعبين المختارين لمعسكر شهر أكتوبر الجارى، والذى يتخلله وديتان أمام زامبيا والجزائر، فى إطار الإعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وبطولة كأس أمم إفريقيا 2024 بكوت ديفوار

وجاءت قائمة منتخب مصر علي النحو التالي:

محمد الشناوى

محمد صبحى

محمد أبو جبل

محمد هانى

عمر كمال

محمد حمدى "بيراميدز"

أحمد فتوح

علي جبر

ياسر إبراهيم

محمد عبد المنعم

أحمد سامي

طارق حامد

مروان عطية

أحمد سيد زيزو

أحمد نبيل كوكا

محمد النني

محمود حمادة

حمدى فتحى

محمد صلاح

مصطفى فتحى

عمر مرموش

محمود تريزيجيه

حسين الشحات

مصطفى محمد

مروان حمدى