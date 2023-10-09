شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة لـ الاتحاد قبل انطلاق كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - زف الإعلامي الرياضي نجيب الجداوي، بشرى سارة، إلى جماهير أندية الأهلي المصري واتحاد جدة السعودي، عن أخر التطورات على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، استعدادا لاستضافة المملكة بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر، أن تقام بطولة كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 12 إلى 22 من شهر ديسمبر المقبل.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة مشواره بالبطولة بمواجهة نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

تغييرات في ملعب الأمير عبدالله الفيصل

وفي السياق ذاته، أوضح الإعلامي نجيب الجداوي، إلى تغييرات كبيرة يشهدها ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة استعدادا لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية.

ونشر نجيب الجداوي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "X"، صور لآخر التحديثات على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، والتي شهدت تغييرات بنظام الإضاءة في الملعب وتغيير مقاعد البدلاء لتعود تحت مستوى أرضية الملعب، ولكن في نفس مكانها الحالي تحت المنصة.

وأوضح نجيب الجداوي وجود تغييرات أخرى شهدها الملعب، وهي: "تغيير الحواجز الحديدية بحواجز زجاجي، تغيير قاعة المؤتمرات، تغيرات في المركز الإعلامي، ويتم العمل على تغيير آلوان المدرجات، بالإضافة لبعض التعديلات على الساعات الألكترونية".