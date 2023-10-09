انت الان تتابع 1428 جولة رقابية على المسالخ.. ترصد 330 مخالفة وتتلف 1299 كيلوجرامًا من اللحوم بالقصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 أكتوبر 2023, 8:12 صباحاً

نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم، 1428 جولة رقابية على أسواق ومسالخ المنطقة خلال شهر سبتمبر؛ لفحص جودة وسلامة المنتجات والمواد الغذائية، والتأكد من خلوّها من الأمراض والآفات، تحت إشراف عدد من المختصين والأطباء البيطريين. وأسفرت الجولات عن رصد 330 مخالفة، وضبط وإتلاف 1299 كيلوجرامًا من اللحوم والمنتجات الزراعية غير الصالحة للاستهلاك، والتي جرى التخلص منها بالأساليب البيئية السليمة، إضافة إلى ذبح 22462 في جميع مسالخ القصيم، مع متابعة التراخيص والسجلات الزراعية؛ لضمان توفر الشروط الصحية، وضبط مخالفي نظام الزراعة. وأكد مدير عام الفرع المهندس سلمان بن جارالله الصوينع، استمرار ومواصلة الجهود الرقابية والتوعوية في أنحاء المنطقة كافة؛ للحد من الهدر الغذائي من خلال حث وإرشاد المتسوقين لذلك.

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