عبر "أبشر".. 3 خطوات لإصدار شهادة الوفاة أو استعراضها إلكترونياً

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محمد بن مسعود - الدمام - أكّدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن خدمة إصدار شهادة الوفاة الرقمية واستعراضها يمكن الحصول عليها إلكترونياً عبر منصة "أبشر".

وأوضحت الأحوال المدنية في إنفوجرافيك على "إكس"، طريقة الوصول للخدمة عبر الدخول إلى موقع منصة أبشر، واختيار خدماتي، ثم الأحوال المدنية، واختيار خدمة خدمات شهادة الوفاة.

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