انت الان تتابع ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 493 شهيدًا و2751 جريحًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 أكتوبر 2023, 8:25 صباحاً

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 493 فلسطينيًّا وإصابة 2751 بجروح متنوعة. وكانت وكالة "غوث" وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" قد قالت: إن ما يقرب من 74 ألف فلسطيني نزحوا إلى 64 مدرسة ومأوى تابع لها في قطاع غزة. وأضافت الوكالة في بيان صدر عنها، أن من المرجح أن تزداد الأعداد مع استمرار القصف العنيف والغارات الجوية؛ بما في ذلك على المناطق المدنية. وأشار البيان إلى أن مدرسة تابعة للأونروا تؤوي عائلات نازحة في قطاع غزة تعرضت للقصف المباشر، ولحقت أضرار جسيمة بالمدرسة التي تؤوي أكثر من 225 شخصًا.

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