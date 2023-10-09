انت الان تتابع تقنية مبتكرة لاستكشاف وظيفتك المستقبلية.. 13 جهة تتبارى في ملتقى الأكاديمية المالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 أكتوبر 2023, 8:49 صباحاً

أوضح رئيس اللجنة الإشرافية على ملتقى الأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خمسان، أن الملتقى سيشهد إطلاق تقنية مبتكرة تساعد الأفراد على استكشاف خياراتهم الوظيفية المستقبلية، وبناء أفضل السيناريوهات التي تساعدهم على تحقيق خياراتهم، وتزويدهم بالأدوات والمتطلبات التي تُمَكنهم من ذلك. يأتي هذا في الوقت الذي استكملت فيه الأكاديمية المالية استعداداتها لإطلاق الملتقى بعد غد الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣، برعاية رئيس مجلس هيئة السوق المالية ورئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية محمد بن عبدالله القويز. ويهدف الملتقى إلى تبادل المعارف والتجارب والخبرات، واستعراض أفضل الممارسات؛ لتنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي، كما يتناول 4 محاور تتمثل في: المتغيرات المتسارعة في القطاع المالي، والحاجة إلى مهارات جديدة، ومستقبل إعادة تشكيل المهارات، إضافة إلى أهمية إعادة تشكيل المهارات في القطاع المالي والمنظمات، وتطبيق استراتيجيات فعالة لمواكبة المتغيرات. وتتجسد محاور الملتقى خلال ثلاث جلسات رئيسية يشارك فيها مجموعة من أبرز الخبراء المحليين والدوليين؛ فيما تستعرض 13 جهة حكومية وخاصة خلال المعرض المصاحب للملتقى الحلول التقنية، وتقنيات التعليم، والتقنيات المالية، والاقتصاد الرقمي، كما تتناول 3 ورش عمل متخصصة التحولات التنظيمية في العصر الرقمي، وتطوير المهارات في بيئة العمل، والتوجه في إعادة تشكيل المهارات.

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