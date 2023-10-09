انت الان تتابع بعد مقتل إسرائيليين في الإسكندرية.. لماذا أصدر "الأزهر" بيانًا؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 أكتوبر 2023, 8:52 صباحاً

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى: إن "شريعة الإسلام فرّقت بين حق المظلوم في الدفاع عن نفسه وأرضه، وبين الاعتداء على المستأمن الذي سمحت له الدولة بدخولها". وحسب موقع صحيفة "اليوم السابع"، قال الأزهر ردًّا على مقتل مجموعة من الإسرائيليين في الإسكندرية على يد شرطي مصر: "الإسلام لم يُبِح التعرض بأي أذى للإنسان الذي تمنحه الدولة تأشيرة الدخول لأراضيها؛ فهو بموجب هذه التأشيرة أصبح له حق الأمن والأمان، ويتكفل له المجتمع بالأمان والتعاون على حمايته وصيانة دمه، سواء كان مسلمًا أم غير مسلم؛ موضحًا أن هذا ما يسمى في الشريعة بالمستأمن أو المعاهد، والذي تشدد الشريعة على منع الاعتداء عليه ويدخل في ذلك: الطلاب والأجانب، والسفراء، والتجار، والسياح". وحذّر البيان من الانسياق خلف الأفكار المتطرفة التي تؤثر سلبًا على استقرار وأمن المجتمع. وكان مصدر أمني مصري قد قال الأحد إن شرطيًّا مصريًّا أطلق النار من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي على فوج سياحي إسرائيلي في منطقة عامود الصواري، في الإسكندرية؛ مما أدى لمقتل سائحين إسرائيليين ومرشد سياحي مصري، وجرح إسرائيلي.

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