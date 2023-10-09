السعودية | “روشن” تعلن إطلاق مبيعات “وارفة” في الرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت مجموعة “روشن” للتطوير العقاري، عن إطلاق مبيعات مجتمع “وارفة” الجديد في حي الجنادرية بمدينة الرياض، الذي يتميز بطابعه المعماري السلماني الذي يربط الحاضر بالماضي.

وتستهدف “روشن” في المرحلة الأولى من المشروع توفير 1,609 وحدات سكنية، تتنوع ما بين الفلل، والتاون هاوس، والدوبلكس، المستوحاة من تصاميم العمارة السعودية، وتتوفّر فيها مجموعة من المرافق الحيوية، والمساحات الخضراء، والأماكن العامة، التي تُسهم في رفع جودة حياة السكّان.

يذكر أن مركز المبيعات “وارفة” يقع شرق مدينة الرياض، حيث يضم مجسمًا مفصلًا للمشروع وتقنيات تفاعلية متنوعة، لاستعراض المجتمع والوحدات والمنشآت المختلفة داخل مجتمع وارفة، حيث توفر تلك التقنيات تجربة فريدة لعملاء روشن تمكنهم من الاطلاع على تفاصيل الوحدات كافة بمختلف أنواعها وأحجامها والمجتمع بأكمله.