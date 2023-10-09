السعودية | “هاوي” تختتم مشاركتها الناجحة في معرض الرياض الدولي للكتاب 2023م

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “هاوي” تختتم مشاركتها الناجحة في معرض الرياض الدولي للكتاب 2023م والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

اختتم جناح البوابة الوطنية للهوايات “هاوي” في معرض الرياض الدولي للكتاب 2023م مشاركته وسط إقبال كبير من زوار المعرض ورواده الذين استمعوا إلى شرح مفصل عن هاوي وجهودها للتوعية المستمرة بأهمية ممارسة الهواية وتطويرها وتقديم كل ما يمكّن الهواة من ممارسة هواياتهم، وتفعيل الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات الصلة بالهوايات.

وجاءت مشاركة هاوي في هذه التظاهرة الحضارية التي يجسدها معرض الرياض الدولي للكتاب عبر تجاربه الثقافية والفريدة لزواره، بما يتكامل مع الفعاليات والأنشطة المصاحبة لتعزيز أثر الهوايات الثقافية في زيادة الوعي وتحسين جودة الحياة.

وشاركت في فعاليات الجناح، أندية فكر وكفاءات وصباحات الجمعة وصفحات للقراءة، بجانب ناديي تنفّس والفصل الأول للكتابة، ونادي وسم للأدب بالإضافة إلى نادي عناقيد للفنون البصرية.

وهدفت الأندية من مشاركتها إلى التعريف بأنشطتهم وتعزيز تواصلهم مع جمهور الهوايات الثقافية في سبيل تنمية هواياتهم، كما قدم نادي عناقيد للفنون البصرية عرضًا حيًا لهواة الخط العربي والفنون التشكيلية، مع استعراض منحوتات صخرية لهواة النحت.

كما تهدف هاوي من هذه المشاركة إلى زيادة الوعي بمفهوم الهواية، وزيادة الوعي بجهود البوابة الوطنية للهوايات، والتوعية بالهوايات الثقافية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لزوار المعرض للتعرف على أندية هاوي الثقافية عن قرب.

وخصصت هاوي ضمن جناحها مساحة للقراءة أتاحتها لعموم زوار المعرض وزائراته، كما خصصت ركنًا للفنون البصرية ازدان برسوم الفنان والرسام وضاح طربزوني الذي أبهر الزوار بتقنية الرسم ذات الخط الواحد غير المتقاطع.

وتعد البوابة الوطنية للهوايات “هاوي” إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة بمشاركة 12 جهة حكومية تعمل على تطوير وتفعيل قطاع الهوايات في المملكة من خلال إنشاء أندية للهواة، وتسجيل العضويات، ورفع طلبات الدعم، وإيضاح اللوائح التي تنظم القطاع، إضافة إلى حجز المساحات والمرافق، وتمكين إقامة وحضور الدورات التدريبية، وتفعيل الشراكات المجتمعية مع المؤسسات المحلية.

يُذكر أن معرض الرياض الدولي للكتاب اختتم فعالياته السبت السابع من أكتوبر في رحاب جامعة الملك سعود تحت شعار “وجهة ملهمة” بمشاركة أكثر من 1800 دار من 32 دولة، فيما حلت سلطنة عمان ضيف شرف لدورة هذا العام.