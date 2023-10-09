شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي رياضي يشن هجوم ناري على حكم مباراة النصر وأبها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق الإعلامي ناصر الجديع، على حالة الطرد التي تعرض لها سلطان الغنام ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعد نهاية مباراة فريقه ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في دوري روشن السعودي للمحترفين، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وتولى الإدارة التحكيمية، للمباراة الحكم ماريو إسكوبار، وقام بإشهار البطاقة الحمراء في وجه سلطان الغنام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بعد نهاية المباراة، في لقطة مثيرة، قد تتسبب في إيقاف لاعب النصر.

ناصر الجديع ينتقد حكم مباراة النصر وأبها

وانتقد الجديع حكم مباراة النصر وأبها على منصة " أكس"، قائلًا: "لا يوجد حكم يقوم بطرد لاعب طردًا مباشرًا لمجرد أنه ناقشه أو اعترض على قراراته اعتراضًا معقولًا".

وتابع الجديع: "في هذه الحالة لا يمكن أن تنفي وجود السلوك المشين وإلا لكان الطرد ظالمًا".



وواصل الجديع: " سيكون اكتفاء لجنة الانضباط بالإيقاف التلقائي بحق سلطان الغنام أمرًا مستبعدًا تمامًا ومستغربًا إن حدث".

لائحة الانضباط تحسم عقوبة سلطان الغنام

وباتت عقوبة سلطان الغنام مرهونة بتقرير حكم المباراة، حيث تحدد الانضباط سلسلة من العقوبات حسب تصرف اللاعب.

وتنص لائحة الانضباط على إيقاف اللاعب سلطان الغنام 4 مباريات لاستخدام أفعال، أو ألفاظ، أو إشارات عدوانية، أو بذيئة، أو مهينة تجاه أي مسؤول بالمباراة، مع غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال.

6 مباريات لمحاولة الاعتداء على أي مسؤول بالمباراة وغرامة 60 ألف ريال.

6 أشهر للاعتداء على أي مسؤول بالمباراة، وغرامة 80 ألف ريال.

6 أشهر للبصق على أي مسؤول بالمباراة مع غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال.

ومن المفترض أن يتم إيقاف الغنام حسب تصرفه بناء على العقوبات السابق ذكرها.