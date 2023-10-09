شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة قضائية من جورجينا بسبب كرستيانو رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قررت محكمة أسبانية تحريك الدعوة المقدمة من جورجينا صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر منذ عام 2021 ضد شبكتين تليفزيونتين بتهمة الاعتداء على حياتها الخاصة وإنتهاك حقوقها.

جورجينا إتهمت الشبكتين بتقديم معلومات غير حقيقية عن حياتها قبل التعرف على رونالدو، حيث أجروا لقاءات سابقة مع بعض أقاربها وأختها.

والتي أكدت أن جورجينا لم تكن ابنة بارة بأبيها وتحاول جورجينا أن تبرأ نفسها من تلك الإتهامات خصوصا وإنها مرتبطة برونالدو منذ وقت طويل وتقوم بتربية جميع أبنائه سواء أبنائه منها أو من غيرها.

رونالدو شدد لجورجينا أنه سيكون داعما لها في هذه القضية، الشئ الذي شجعها كثيرا للدفاع عن حقها أمام وسائل الإعلام وتصحيح هذه الصورة السيئة عن حياتها.

رونالدو يرفض ترك جورجينا

هذا ورفض رونالدو ترك جورجينا علي الرغم من كافة الإشاعات التي انتشرت حولها، مما جعل اللاعب يصطحبها معه للعيش في الرياض داخل المملكة العربية السعودية رفقة أبنائه.