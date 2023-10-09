المطبات الصناعية مخالفة جسيمة والعقوبة 10 آلاف

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان غرامة المطبات الصناعية، وهي وضع مطبات صناعية دون موافقة من الجهات المختصة، بـ10 آلاف ريال. وفي حال التكرار تتضاعف الغرامة. كما حددت غرامة إزالة مطب نظامي لتهدئة السرعة أو جزء منه دون إذن الجهات المختصة بـ5 آلاف ريال، مع مضاعفة الغرامة عند التكرار، وعدم الالتزام بالمواصفات القياسية لوضع المطبات بـ3 آلاف ريال، مع مضاعفة الغرامة عند التكرار. وصنفت الوزارة جميع المخالفات جسيمة.

إتلاف الأرصفة

صنفت الوزارة مخالفات الأرصفة العامة وأرصفة المنازل في الطرق والشوارع، وتشتمل على إتلاف الأرصفة العامة وأرصفة المنازل وحافاتها بأي وسيلة كانت، وتطبق عليها غرامة 5 آلاف ريال، مع مضاعفة الغرامة عند التكرار، فضلا عن توقيع مخالفة على إضافة الأسفلت فوق الرصيف، لتعديل المسار، بواقع 5 آلاف ريال، مع مضاعفة الغرامة عند التكرار. كذلك مخالفة خلط الأسمنت على الأسفلت وأرصفة الشوارع بغرامة 10 آلاف ريال، مع مضاعفة الغرامة، وذلك لحماية مسارات المشاة، ومنع التعدي على الأرصفة.

كفاءة الطرق

جاءت الغرامات للحفاظ على جودة وكفاءة الطرق وسلامة مستخدميها، ومنع انتشار المطبات المخالفة للمواصفات. وأكدت الوزارة أن الالتزام بالأنظمة يحمي الجميع من المخالفات.

أبرز المخالفات

- وضع مطبات صناعية دون موافقة من الجهات المختصة: 10 آلاف ريال

- إزالة مطب نظامي لتهدئة السرعة أو جزء منه دون إذن الجهات المختصة: 5 آلاف ريال

- خلط الأسمنت على الأسفلت وأرصفة الشوارع: 10 آلاف ريال

- إضافة أسفلت فوق الرصيف لتعديل المسار: 5 آلاف ريال