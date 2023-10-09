انت الان تتابع إنجاز 64 % من مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة 5 أحياء سكنية بنجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 أكتوبر 2023, 10:09 صباحاً

أنجزت أمانة منطقة نجران 64 % من مشروع استكمال سفلتة 5 أحياء داخل مدينة نجران، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 10.139.280.90 ريالًا. وأوضح وكيل التعمير والمشاريع المهندس محمد آل عامر، أن المشروع عبارة عن استكمال سفلتة مخططات شرق المطار (أ، ب، ج، ومخطط الروضة، ومخطط نهوقة) من أعمال ترابية وتسويات وطبقة قاعدة ترابية وسفلتة. وأكّد أن الأمانة وفَّرت الكوادر الفنية اللازمة للقيام بتنفيذ الأعمال بصورة مستمرة، سعيًا لإنجاز المشاريع وفق أعلى معايير ومستويات الجودة.

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