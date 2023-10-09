انت الان تتابع الاتحاد السعودي للقدم يرسل خطاب الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
09 أكتوبر 2023, 10:14 صباحاً
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين 9 أكتوبر 2023، عن إرسال خطاب طلب ترشح المملكة العربية السعودية الرسمي لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي 4 أكتوبر عن نيتها الترشح لاستضافة نسخة 2034 من الحدث الكروي العالمي، ويمثل هذا الخطاب تأكيدًا رسميًّا على التزام المملكة بخوض عملية الترشح التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وتعتزم المملكة في ترشحها لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 تنظيم نسخة استثنائية من البطولة تعكس حرص المملكة على الاستثمار في تطوير كرة القدم، وتقدم في ذات الوقت تجارب كروية تحمل الشغف للاعبين والمسؤولين والجماهير.
وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ياسر بن حسن المسحل: "كشفنا خلال الأسبوع الماضي عن طموح المملكة باستضافة نسخة عام 2034 من بطولة كأس العالم، ويمثل هذا الخطاب الخطوة التالية في جهودنا نحو تحويل حلم استضافة البطولة إلى واقع".
وأضاف "المسحل" أن المملكة تركز في الوقت الحالي على تقديم ملف متكامل يُظهر قدرات المملكة على تنظيم هذه البطولة والترحيب بجماهير كرة القدم من جميع أنحاء العالم.
وحَظِيَ إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم عن نية الترشح وبعد أقل من 72 ساعة، على تأييد أكثر من 70 اتحادًا من مختلف القارات، عبر بيانات رسمية أعلنت من خلالها عن دعم المملكة لاستضافة البطولة.
وتتمتع المملكة العربية السعودية بتجربة واسعة وسجل حافل بالنجاحات على صعيد استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، وتشمل قائمة الفعاليات الرياضية التي تستضيفها المملكة مسابقات رياضية بارزة بتواجد مجموعة واسعة من أبرز الرياضيين من الجنسين في العديد من الألعاب المختلفة؛ ومنها كرة القدم، ورياضة المحركات، والتنس، والفروسية، والرياضات الإلكترونية والجولف وغيرها من الألعاب الرياضية العالمية.
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