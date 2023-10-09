"مساند": لا يمكن للمقيم طلب تأشيرة استقدام عمالة منزلية من الجنسية نفسها

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محمد بن مسعود - الدمام - أكّد برنامج "مساند"، أن ضوابط الاستقدام تمنع على المقيمين طلب تأشيرة استقدام عمالة منزلية من الجنسية ذاتها.

وأوضح الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة رداً على تساؤل أحد المتابعين على منصة "إكس"، حول إمكانية طلب أحد المقيمين خادمة منزلية من جنسيته نفسها لمساعدة أسرته، أنه بالإمكان الاختيار من أي جنسية أخرى غير جنسية طالب الاستقدام، داعياً إلى الاطلاع على ضوابط الاستقدام والقدرة المالية المطلوبة لاستخراج التأشيرات من خلال الرابط: https://musaned.com.sa/terms/faq_reg.

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