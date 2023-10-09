"الخارجية الفلسطينية" تُدين الهجوم الإسرائيلي على مدرسة للأونروا في غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الهجوم الإسرائيلي، على مدرسة تابعة لوكالة "غوث" وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، تؤوي مئات النازحين الفلسطينيين.

وأكدت الخارجية في بيان لها، أن المدرسة كانت تؤوي أطفالًا ونساءً ومرضى، للاحتماء من القصف الإسرائيلي الذي طال مناطق سكنية واسعة، مطالبةً المجتمع الدولي بالتدخل العاجل؛ لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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