شكرا لقرائتكم خبر عن 5 من طلبة "تعليم الليث" يترشحون لمبادرة "الموهوبون العرب" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترشَّح خمسة من طلاب مدارس إدارة التعليم بمحافظة الليث، للمشاركة في النسخة الثالثة من مبادرة "الموهوبون العرب". والتي تُنظمها مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" في المملكة، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو".

قائمة المرشحين

ضمت قائمة الطلاب المرشحين كلًا من: خالد بن موسى البركاتي من مدرسة الليث الثانوية، وعايض بن سعيد السراجي من مدرسة الأمير سلطان الثانوية، ومساعد بن سالم المالكي من مدرسة أضم الثانوية. بالإضافة إلى الطالبتين شذى بنت مساعد العضلي من ثانوية غميقة، ولمار بنت علي البركاتي من ثانوية الوسقة.

أهداف مبادرة الموهوبون العرب

وقدَّم مدير تعليم محافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي تهنئته للطلاب والطالبتين وأسرهم ومدارسهم وقسمي الموهوبين والموهوبات، سائلاً الله تعالى لها دوام التوفيق والسداد.

يُذكر أن مبادرة "الموهوبون العرب" دُشنت في أبريل 2021 بالشراكة بين مؤسسة "موهبة" ومنظمة "الألكسو" لتحقيق جملة من الأهداف، أبرزها تمكين الموهبة والإبداع، كونهم الرافد الأساسي لازدهار العالم العربي. وإيجاد بيئة محفزة للموهبة والإبداع في الوطن العربي، وتعزيز الشغف بالعلوم لبناء قيادات شابة عربية واعدة تقود العالم العربي نحو مستقبل زاهر.

وكذلك التأكيد أن الاستثمار في رعاية الموهوبين من أهم مقومات التنمية المستدامة في المجتمعات، إضافة إلى قيادة حراك علمي لاكتشاف ورعاية واحتضان الموهوبين والمبدعين في العالم العربي.