شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم الشرقية" يدشن ورشة عمل لتطوير جودة التعليم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح مدير إدارة الإشراف التربوي في تعليم الشرقية، عيسى الحربي، ورشة عمل تعريفية لبرنامج التقويم المدرسي للعام الهجري 1445 هـ. ويهدف البرنامج إلى تطوير وتحسين جودة التعليم، وتعزيز الأداء المدرسي والتحصيل العلمي للطلاب في تعليم الشرقية.

أقيمت الورشة في مقر مجمع الأمير سعود بن نايف التعليمي بمدينة الدمام، وشارك فيها منسقي ومشرفي التقويم المدرسي بالإضافة إلى عدد من مديري المدارس. وتمكن المشاركون الآخرون من متابعة فعاليات الورشة عبر نقل مباشر عبر الإنترنت.

محتوى الورشة

وقدم اخصائي التقويم، أحمد الغوينم، شرحًا مفصلًا لإطار العام للتقويم المدرسي، بما في ذلك الأهداف والأدوات والمعايير التي يتبعها. كما قام مشرف التميز، محمد الهندي، بتسليط الضوء على آلية تنفيذ التقويم الذاتي في المدارس.

وأشار المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية، سعيد الباحص، إلى أن الورشة تضمنت الورشة استعراض بناء خطة عمل مقترحة لدعم التقويم المدرسي في مكاتب التعليم. واختتمت الورشة بجلسة نقاش وحوار مع الحضور، حيث تم تقديم توصيات وفرص للتحسين، والعمل على تحويل التحديات إلى إنجازات ملموسة تعود بالفائدة على المجتمع التعليمي بشكل عام.