شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى عقوبة وضع أو إزالة المطبات الصناعية بدون تصريح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، غرامة المطبات الصناعية بدون موافقة، بـ10 آلاف ريال. وتتضاعف الغرامة في حال التكرار.

كما حددت غرامة إزالة مطب نظامي لتهدئة السرعة أو جزء منه دون إذن الجهات المختصة، بـ5 آلاف ريال، مع مضاعفة الغرامة عند التكرار.

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المواصفات القياسية للمطبات

وفرضت غرامة على عدم الالتزام بالمواصفات القياسية لوضع المطبات 3 آلاف ريال، مع مضاعفة الغرامة عند التكرار، وصنفت الوزارة جميع المخالفات جسيمة.

مخالفات الأرصفة العامة

وصنفت الوزارة مخالفات الأرصفة العامة وأرصفة المنازل في الطرق والشوارع، وتشتمل على إتلاف الأرصفة العامة وأرصفة المنازل وحافاتها بأي وسيلة كانت، وتطبق عليها غرامة 5 آلاف ريال.

توقيع مخالفة على إضافة الأسفلت فوق الرصيف، لتعديل المسار، بواقع 5 آلاف ريال، مع مضاعفة الغرامة عند التكرار.