شكرا لقرائتكم خبر عن "أجياد" ينقذ حياة معتمر نيجيري من جلطة دماغية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذ فريق طبي في مستشفى أجياد للطوارئ، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، حياة مقيم نيجيري يبلغ من العمر 58 عام.

وأوضح الفريق الطبي أن المعتمر النيجيري توجه بعد الانتهاء من مناسك العمرة إلى مستشفى أجياد للطوارئ، وكان يعاني من عدم إدراك واضطراب. واتضح بعد التشخيص وعمل الفحوصات الطبية والأشعة بوجود جلطة في الدماغ.

وتعامل الفريق الطبي مع الحالة بشكل عاجل وسريع، وتم نقل المريض إلى مستشفى الملك فيصل لتلقي الخدمة والرعاية الطبية التخصصية المطلوبة.