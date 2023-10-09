شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية طويق تتعاون مع "CompTIA" لتقديم برامج متخصصة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أكاديمية طويق عن توقيع عقد شراكة مع منظمة CompTIA بهدف تأهيل الكوادر الوطنية في أبرز مجالات التقنيات الحديثة عبر إطلاق برامج متخصصة بشهادات احترافية معتمدة.

ووقّع عقد الشراكة كلًا من الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق عبدالعزيز الحمادي والرئيس التنفيذي لمنظمة CompTIA السيد Todd Thipodeaux, ضمن مؤتمر CompTIA السنوي للشركاء المقام في لندن بالمملكة المتحدة.

أخبار متعلقة "أجياد" ينقذ حياة معتمر نيجيري من جلطة دماغية تعرف إلى عقوبة وضع أو إزالة المطبات الصناعية بدون تصريح

شراكات كبرى

وتأتي هذه الشراكة امتدادًا لدور الأكاديمية الرائد في عقد الشراكات المميزة مع كبرى المنظمات والشركات التقنية العالمية، لتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية عبر برامج نوعيّة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030م، حيث تستهدف الشراكة تأهيل أكثر من 3,000 مستفيد، في أكثر من 100 برنامج بأكثر من 3,000 شهادة احترافية حتى عام 2025م، في مجالات البنية التحتية والأمن السيبراني والشبكات وإدارة مشاريع تقنية المعلومات وتحليل البيانات وغيرها من مجالات التقنيات الناشئة.

وتستهدف أكاديمية طويق عبر هذه الشراكة إلى تلبية احتياجات الوظائف التقنية من خلال تمكين المتدربين بالخبرات والقدرات الأكثر طلبًا في سوق العمل، ولمتابعة أحدث المعسكرات والبرامج زيارة الرابط: https://tuwaiq.edu.sa .

يذكر بأن منظمة CompTIA تعتبر من أكبر المنظمات العالمية في مجال تقنية المعلومات وتقديم البرامج الاحترافية بشهادات مهنية معتمدة في أكثر من 120 دولة حول العالم، كما تعمل أكاديمية طويق إلى جلب أفضل الخبراء والمختصين لدعم إمكانيات وقدرات الكوادر الوطنية وصقل المهارات التقنية لدى المتدربين باستخدام أفضل الممارسات العالمية.