شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يحدد بديل مفاجئ لإمام عاشور بمعسكر الفراعنة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استقر المدرب البرتغالي روي فيتوريا،علي إستدعاء أحمد نبيل كوكا، نجم وسط الأهلي الشاب لمعسكر منتخب مصر الذي سيقام في الإمارات خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك بعدما تعرض إمام عاشور للإصابة أمام الإسماعيلي في مواجهة الأمس، ليتأكد غياب اللاعب عن معسكر منتخب مصر القادم، علي الرغم من إستدعائه بشكل رسمي في وقت من قبل فيتوريا.

هذا وضم فيتوريا 6 لاعبين من الأهلي ضمن قائمته، علي رأسهم محمد الشناوي وعبد المنعم ومروان عطية، بخلاف كلا من ياسر إبراهيم ومحمد هاني ونبيل كوكا.

هذا ويتخلل معسكر منتخب مصر المقام في الإمارات مباراتين وديتين وهما زامبيا والجزائر ، والمقرر إقامتهما يومي 12 و16 أكتوبر من الشهر الجاري.

بعثة منتخب مصر تطير إلى الإمارات

الجدير بالذكر أن بعثة منتخب مصر توجهت صباح اليوم إلى الإمارات من أجل الانتظام في التدريبات الجماعية والاستعداد لمواجهة زامبيا القادمة.