شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة سرية.. مدرب مفاجأة يقترب من تدريب الشباب السعودي بعد إقالة الهولندي مارسيل كايزر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية سعودية مفاجأة بشأن زيارة سرية للبلجيكي فيليب كليمنت مدرب موناكو السابق، لم يتم الإعلان عنها، إلى نادي الشباب السعودي تمهيدًا لتوقيع عقده من أجل تولي مقاليد الإدارة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.



وأكدت صحيفة" الرياضية " السعودية، أن كليمنت قام بزيارة خلال الساعات القليلة الماضية، والتي لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي حتى الأن، وتفقد منشآت نادي الشباب السعودي كما عقد اجتماعًا مع إدارة الفريق تمهيدًا لتوقيع عقده الرسمي مع الفريق لتولي مهام منصبه خلفًا لـ للهولندي مارسيل كايزر.

تفاصيل زيارة فيليب كليمنت لنادي الشباب

وأشارت الصحيفة السعودية، إلى أن مدرب فريق موناكو الفرنسي السابق، غادر مساء أمس العاصمة السعودية الرياض دون أن يوقِّع عقدًا رسميًّا مع نادي الشباب السعودي بعد الإجتماع مع ممثلي النادي.

وأستكملت الصحيفة في تقريرها، أن كليمنت هو الخيار الأول والأقرب لنادي الشباب في ظل التقارب في وجهات النظر بين الجانبين ولفتت إلى أن توقيعه مدرب موناكو السابق أصبح وشيكًا.

جدير بالذكر أن نادي الشباب السعودي قد أعلن إقالة الهولندي مارسيل كايزر، بعد مرور 5 جولات فقط من دوري روشن، بسبب تراجع النتائج للفريق تحت قيادته، واحتلتله مركزا متأخرا في جدول الترتيب.