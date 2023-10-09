شكرا لقرائتكم خبر عن تألق صلاح وصناعة طارق حامد.. حصاد المحترفين المصريين قبل التوقف الدولي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد منتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا لخوض وديتين امام زامبيا والجزائر يومي 12 و16 أكتوبر الجاري باستاد هزاع بن زايد بالإمارات.

وفي هذا التقرير يسرد السعودية سبورت 365، ما قدمه نجوم منتخب مصر في مختلف الدوريات الأوربيبة والعربية خلال الأسبوع الأخير قبل التوقف الدولي، مع أنديتهم.

حصاد المحترفين المصريين قبل التوقف الدولي

محمد صلاح

شارك لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح في مباراة فريق ليفربول أمام فريق برايتون، وسجل هدفي فريقه في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ليصعد للمركز الثالث بجدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 5 أهداف.

مصطفي محمد

غاب مصطفى محمد عن مباراة فريق نانت الفرنسي أمام فريق ستراسبورغ، بسبب الإيقاف والتي انتهت بفوز فريق نانت بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز.

محمود حسن تريزيجيه

تعرض فريق طرابزون سبور، للخسارة أمام نظيره فريق اضنة سبور بنتيجة هدف دون رد ضمن منافسات مسابقة الدوري التركي الممتاز، وشارك محمود حسن تريزيجيه في المباراة.

عمر مرموش

شارك عمر مرموش في فوز فريقه فرانكورت الألماني بنتيجة هدفين دون رد أمام نظيره فريق هايدينهام ضمن منافسات الدوري الألماني الممتاز.

طارق حامد

نجح طارق حامد المحترف ضمن صفوف فريق ضمك في صناعة هدفًا، في فوز فريقه أمام نظيره فريق الحزم بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

محمد شريف

شارك محمد شريف في تعادل فريقه الخليج أمام نظيره فريق الرائد سلبيا دون أهداف ضمن منافسات مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.