شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال في الصدارة والأهلي يفوز بديربي جدة.. جدول ترتيب دوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتهت منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي 2023-2024، والتي شهدت مفاجأت عديدة مثل هزيمة الاتحاد وتعادل النصر وتصدر الهلال لترتيب الدوري بالفوز على الأخدود.

نجح فريق الهلال في مواصلة سلسلة الإنتصارات بفوزه على الأخدود بثلاثية دون رد، ليرفع الهلال رصيده إلى 23 نقطة في صدارة الترتيب، وسقط النصر في فخ التعادل بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعته بفريق أبها، ليكتفي برفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط خلف التعاون (الوصيف).

وفي ديربي جدة نجح الأهلي في الفوز على غريمه الاتحاد بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس، بفارق الأهداف خلف "العميد".

ترتيب الدوري السعودي

نادي الهلال - 23 نقطة

نادي التعاون - 22 نقطة

نادي النصر - 19 نقاط

نادي الاتحاد - 19 نقطة

نادي الأهلي - 19 نقطة

نادي الفتح - 17 نقطة

نادي الاتفاق - 17 نقطة

نادي الوحدة - 13 نقطة

نادي الفيحاء - 11 نقطة

نادي ضمك - 10 نقاط

نادي الخليج - 9 نقاط

نادي الشباب - 9 نقاط

نادي الرياض - 8 نقاط

نادي الأخدود - 7 نقاط

نادي أبها - 7 نقاط

نادي الطائي - 7 نقاط

نادي الرائد - 5 نقاط

نادي الحزم - 3 نقاط