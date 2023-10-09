شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. السعودية تعلن مفاجأة جديدة بشأن استضافة كأس العالم 2034 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه تقرر إرسال خطاب الترشح الرسمي لاستضافة كأس العالم 2034، وذلك بعد التسريبات الأخيرة التي أكدت على نية الترشح منذ أيام.

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانا رسميا عبر موقعه الإلكتروني منذ قليل وجاء كالتالي:

يعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين 9 أكتوبر 2023 عن إرسال خطاب طلب ترشح المملكة العربية السعودية الرسمي لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

كانت المملكة العربية السعودية أعلنت يوم الأربعاء الماضي 4 أكتوبر عن نية الترشح لاستضافة نسخة 2034 من الحدث الكروي العالمي، ويمثل هذا الخطاب تأكيدًا رسميًا على التزام المملكة بخوض عملية الترشح التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ياسر المسحل يكشف خطوات السعودية لاستضافة كأس العالم

وكشف ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم خطوات المملكة السعودية لاستضافة كأس العالم قائلا: كشفنا خلال الأسبوع الماضي عن طموح المملكة باستضافة نسخة عام 2034 من بطولة كأس العالم، ويمثل هذا الخطاب الخطوة التالية في جهودنا نحو تحويل حلم استضافة البطولة إلى واقع.

وأكمل المسحل: المملكة تركّز في الوقت الحالي على تقديم ملف متكامل يظهر قدرات المملكة لتنظيم هذه البطولة.

وأختتم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: هناك ترحيب بجماهير كرة القدم من جميع أنحاء العالم بالتواجد في المملكة العربية السعودية.