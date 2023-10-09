شكرا لقرائتكم خبر عن نجم النصر يفجرها: نظرات بنزيما وحمد الله غير طبيعية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق فؤاد أنور، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر والشباب السابق، على المستوى الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، خلال منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

فؤاد أنور: أري أن نظرات بنزيما وحمد الله لبعض غير طبيعية

وفي تصريحات تلفزيونية، قال فؤاد أنور: "أرى أن نظرات كريم بنزيما عبدالرزاق حمد الله لبعض، غير طبيعية، ولا يوجد أي تعاون بينهما، وكل واحد له موقف بسبب شارة القيادة وتسديد ركلات الجزاء"

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة أمام نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، بهدف دون رد، في ديربي جدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة ضيفًا ثقيلًا على نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، الجمعة الموافق 20 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.