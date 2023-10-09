انت الان تتابع اليوم.. افتتاح وجهة البحر الأحمر واستقبال الزوار من أنحاء العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت شركة البحر الأحمر الدولية، افتتاح وجهة البحر الأحمر، والبدء باستقبال الزوار من كل أنحاء العالم.

ويشكّل البحر الأحمر وجهةً رائدةً في مجال السياحة، وتمتد الوجهة على مساحة تزيد على 28 ألف كيلومتر مربع من الأراضي البكر في الساحل الغربي للمملكة، وتضم أرخبيلاً يحتضن أكثر من 90 جزيرة بكراً، كما تضم جبالاً خلابة، وبراكين خامدة، وكثباناً رملية صحراوية، إلى جانب العديد من المعالم الثقافية والتراثية المهمة.

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. افتتاح وجهة البحر الأحمر واستقبال الزوار من أنحاء العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.