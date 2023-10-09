انت الان تتابع "كارثة لجيل بأكمله".. الأمم المتحدة: 19 مليون طفل سوداني أصبحوا خارج المدارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، اليوم (الاثنين)، أن نحو 19 مليون طفل في السودان باتوا خارج المدارس، بعد نحو 6 أشهر من بدء النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأوضحت المنظمة في بيان، أن حوالي 6.5 مليون طفل فقدوا إمكانية الوصول إلى المدرسة؛ بسبب تزايد العنف وانعدام الأمن في مناطقهم، مع إغلاق 10 آلاف و400 مدرسة على الأقل في المناطق المتضررة من النزاع، وفقاً لـ"فرانس برس".

وأضافت أن أكثر من 5.5 مليون طفل يقيمون في مناطق أقل تأثراً بالحرب، ينتظرون أن تؤكد السلطات المحلية ما إذا كان من الممكن إعادة فتح المدارس.

وحذرت "اليونيسف" من "كارثة لجيل بأكمله".

من جهتها، قالت ممثلة المنظمة في السودان مانديب أوبراين: "إن السودان على وشك أن يصبح موطناً لأسوأ أزمة تعليمية في العالم. لقد تعرض الأطفال لأهوال الحرب لحوالي نصف عام".