انت الان تتابع بداية جيدة لـ"الوسم".. "العصيمي": مؤشرات لاشتداد فرص الهطولات وامتدادها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 أكتوبر 2023, 11:49 صباحاً

قال الباحث في علم المناخ العضو المؤسس لجمعية الطقس في السعودية عبدالله العصيمي: إن هناك مؤشرات على تقدّم كتلة مدارية رطبة في الطبقات السطحية والمنخفضة نهاية الأسبوع والأسبوع القادم بإذن الله. وأوضح "العصيمي" أن هذه الكتلة المدارية الرطبة تسهم في اشتداد فرص الأمطار الرعدية على المرتفعات وامتدادها تدريجيًا إلى أجزاء من المناطق الشمالية. وأبان، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الاشتداد والامتداد يأتي تزامنًا مع نشاط منخفض البحر الأحمر في بداية جيدة لفترة الوسم، إن شاء الله.

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