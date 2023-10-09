انت الان تتابع "الأمن العام" يضبط عددًا من المتسولين في محال تجارية بمكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 أكتوبر 2023, 11:53 صباحاً

تمكنت الجهات الأمنية في منطقة مكة المكرمة، وضمن الحملات الأمنية المكثفة في كافة مناطق المملكة للحد من ظاهرة التسول، من رصد وضبط مخالفتين لنظام الإقامة من الجنسية النيجيرية تمارسان التسول بشكل مباشر داخل أحد المحلات التجارية. وأضاف الأمن العام أنه تم رصد وضبط مقيم من الجنسية الفسطينية يقوم بالتسول بشكل غير مباشر أمام أحد المحلات التجارية، كما تم رصد وضبط زائرة من الجنسية الأردنية تتسول بشكل مباشر وتستعطف المارة أمام المراكز التجارية، ورصد وضبط مواطنة قامت بالتسول أمام أحد المحلات التجارية على الطريق العام. ودعا لضرورة الإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 ببقية مناطق المملكة.

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