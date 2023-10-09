شكرا لقرائتكم خبر عن 3 صدمات كهربائية تُنقذ حياة معتمر عراقي بـ"طوارئ الحرم" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي بمركز طوارئ الحرم من إنقاذ معتمر عراقي "سبعيني" من اضطراب نبضات القلب.

وأوضح الفريق الطبي أن المعتمر العراقي شعر بدوخة شديدة وضيق في التنفس يصاحبها آلم في الصدر بعد أن أتم فريضة العمرة.

وأضاف، أن المعتمر المصاب توجه بعدها لمركز طوارئ الحرم رقم 4، وتم التعامل معه من قبل الفريق الطبي وفريق التدخل السريع.

وبعد التشخيص الدقيق من الفريق اتضح بوجود عدم انتظام في ضربات القلب مع تسارع شديد في ضربات القلب مع هبوط في ضغط الدم حيث كان يعاني المعتمر من رجفان أذيني للقلب غير مستقر .

وأوضح الفريق الطبي أن المريض تلقى صدمات كهربائية متوافقة مع تشخيص الحالة وبعد إعطاء المريض المسكنات اللازمة، استقرت حالته تم نقل الحالة من مركز طوارئ الحرم 4 إلى مستشفى أجياد للطوارئ وتم التعامل مع الحالة وإدخالها إلى قسم العناية المركزة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.