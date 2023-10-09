شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني بالقطيف يرفع استعدادات موسم الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد مقر محافظة القطيف اليوم، انعقاد لجنة الدفاع المدني الفرعية، برئاسة محافظ القطيف إبراهيم الخريف وبحضور أعضاء اللجنة، بدأ الاجتماع بالترحيب بالحضور ثم استعراض مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة العميد عيد القحطاني، لجدول الأعمال.

أهم مناقشات الاجتماع

واستعرض الاجتماع التوصيات السابقة للجنة، واستعدادات الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة القطيف لمواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية المحتملة، التي قد تحدث بعد الأمطار، إلى جانب إمكانيات الجهات الحكومية المشاركة في الخطة الوطنية لمواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية، وحوادث الحرائق التي تقع في المزارع والمخلفات.

وفي الختام، أكد محافظ القطيف على أهمية استمرار التنسيق، وتوحيد الجهود واتخاذ كافة الاحتياطات والاستعدادات اللازمة خلال موسم الأمطار. ووجود جميع القيادات المعنية في المحافظة على رأس العمل عند هطول الأمطار وحالة الطوارئ - لا قدر الله - التي تستدعي ذلك، والحضور ميدانيًا والتواصل والتنسيق الدائم مع الدفاع المدني وتظافر الجهود، تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه - حفظهما الله - ومتابعتهما الدائمة والحرص على ذلك.