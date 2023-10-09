شكرا لقرائتكم خبر عن كتلة مدارية رطبة تتجه للمملكة.. وباحث بالمناخ يوضح تأثيراتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الباحث في علم المناخ العضو المؤسس لجمعية الطقس في السعودية عبدالله العصيمي، إن هناك مؤشرات على تقدّم كتلة مدارية رطبة في الطبقات السطحية والمنخفضة نهاية الأسبوع الجاري والأسبوع القادم بإذن الله.

وأوضح "العصيمي" أن هذه الكتلة المدارية الرطبة تسهم في اشتداد فرص الأمطار الرعدية على المرتفعات وامتدادها تدريجيًا إلى أجزاء من المناطق الشمالية.

وأبان، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الاشتداد والامتداد يأتي تزامنًا مع نشاط منخفض البحر الأحمر في بداية جيدة لفترة الوسم.